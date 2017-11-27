В СБУ заявили, що розкрили замах на Мосійчука

Затримано кількох людей, їхні спільники переховуються в Росії, - зазначили правоохоронці

Кількох учасників злочинного угруповання, яке влаштувало теракт біля телеканалу «Еспресо», затримано, вони перебувають у СІЗО, пише INSIDER з посиланням на джерела в СБУ. [READ_MORE] Співрозмовник видання підтвердив озвучену нещодавно постраждалим у теракті депутатом Ігорем Мосійчуком інформацію про розкриття



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Ігор Мосійчук 25 жовтня 2017 року після скоєння замаху на нього

Затримано кількох людей, їхні спільники переховуються в Росії, - зазначили правоохоронці

Кількох учасників злочинного угруповання, яке влаштувало теракт біля телеканалу «Еспресо», затримано, вони перебувають у СІЗО, пише INSIDER з посиланням на джерела в СБУ.

Співрозмовник видання підтвердив озвучену нещодавно постраждалим у теракті депутатом Ігорем Мосійчуком інформацію про розкриття злочину.

Також джерело повідомило деякі подробиці про підозрюваних. За його словами, йдеться про декількох громадян України, частина з яких «тимчасово перебуває на території Росії».

«Кількох учасників злочинного угруповання затримано, вони перебувають у СІЗО. Водночас ще кілька ймовірних виконавців, а також організаторів, переховуються на території РФ», - сказав співрозмовник.

20 лютого Мосійчук у коментарі виданню «Факти» заявив: «Справу розкрито, виконавців встановлено. Мені відомі їхні прізвища і контакти. Хоча і не давав підписку про нерозголошення таємниці слідства, але подробиць поки що розкривати не буду. Найближчим часом Генпрокуратура і СБУ оприлюднять усю інформацію в цій справі. Версія про замах на моє життя підтвердилася. Всі інші припущення після ретельної перевірки правоохоронці відкинули».

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.

В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.

У слідчих є відео з терористом, який привіз мопед з вибухівкою під телеканал Еспресо

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що вибух, в якому був поранений нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, це терористичний акт. Радикали заявляють, що замах на Мосійчука - це справа рук Кадирова.

У прокуратурі назвали всі версії замаху.

У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука.

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