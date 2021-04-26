В «Слузі народу» пояснили, чому досі ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве

Голова пропрезидентської партії наголошує на необхідності реформування судової системи

Судова система України не працює в інтересах українського народу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Тут можна не тільки про Дебальцеве ставити питання, а й про Гладковського та все інше. Ми це, звісно, підозрювали, але, прийшовши до влади, переконалися, що судова система робить те, що робить, точно не в інтересах українського народу. Тому, аби реалізувати всі речі, пов’язані зі справедливістю, треба всю систему реформувати», – сказав він.

Корнієнко також зазначив, що для того, щоб покарати прибічників Віктора Януковича, потрібно прийняти закон про заочне правосуддя найближчим часом. «Я б не сказав, що тут все так погано, тому що через РНБО з цих осіб зняті нагороди, звання та все інше. Принаймні, є ця моральна складова», – додав голова «Слуги народу».

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