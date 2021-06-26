В США виявили рідкісні побочні ефекти вакцин Pfizer та Moderna. Чим вони загрожують?

виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років

В США виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років

Зазначається, що частіше цей побочний ефект проявляється у молодих чоловіків

У США регулятор оголосив попередження щодо рідкісного побічного ефекту вакцин Pfizer та Moderna – підвищеного ризику міокардиту (запалення серцевого м’язу) та перикардиту (запалення тканин, що оточують серце), йдеться у повідомлені «Радіо Свобода».

У повідомленні, яке адресували медикам, зазначається, що частіше цей побочний ефект проявляється у молодих чоловіків.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) 25 червня, станом на 11 червня у Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту на загалом близько 300 щеплень цими вакцинами.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років. Понад 95 відсотків вже одужали.

Тим часом влада Словаччина відмовляються від вакцинації населення російським препаратом «Супутник V». Про таке рішення уряду повідомив міністр економіки Ріхар Сулік, додавши при цьому, що придбання російської вакцини було для країни «великим конфузом».