Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Ядерна гра Путіна: блеф чи новий етап війни?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін шукає нові способи залякування Заходу та України
колаж: glavcom.ua

Путін змінює основи державної політики щодо ядерного стримування і це нова реальність російсько-української війни

Відразу скажу, що ставитись до цього безтурботно – інфантилізм. Хоча й бити на сполох і кричати «караул» також не варто. Одна справа – заява воєнного злочинця з її міжнародними наслідками, інша справа – безпосередні зміни самого документу, у даному випадку – Воєнної доктрини РФ і Основ державної політики у сфері ядерного стримування.

Хтось з нас у стані буддистського спокою зауважить, що Путін це зробив, щоб черговий раз залякати Захід, але Захід вже втомився від ядерних погроз Кремля і більшість «червоних ліній» давно вже перейдено. Тому ця бравада виявиться непоміченою.

Е ні. Захід дійсно втомився від погроз. І «червоні лінії» Путіна дійсно перейдено. Але одна справа, коли лунають пришелепкуваті заяви «нікого і звати його ніяк» Медвєдєва, а інша справа – зміна ядерного документа з акцентом на міжнародну реакцію і аудиторію, яка схильна буде сприйняти це як надзвичайну подію.

Повірте, зараз західні медіа вибухнуть агресивною кампанією засіювання страхом громадської думки. І кількість тих, хто скаже, що ми на порозі ядерної війни зросте у прогресії. А кількість тих, хто так подумає – ще більше. А звідси – ідея негайно всадити Україну за стіл перемовин із РФ.

З іншого боку, якщо дивитись на заяву незаконного правителя РФ уважно, то уточнення політики у сфері ядерного стримування спрямовані на протидію дозволу Заходу на «далекобій» по РФ.

І тепер хід за Вашингтоном. Байден дасть задню.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комендатури — це ідея литовської влади залучити цивільне населення до захисту держави
Литва взялась за мобілізацію добровольців
2 вересня, 11:55
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО
2 вересня, 09:37
Пошкоджена школа внаслідок ворожої атаки на Львів, 4 вересня 2024 р.
Львів: під удар потрапили три школи і центр творчості (фото)
4 вересня, 08:42
Окупанти намагаються замінити знищені пороми у Криму морськими баржами
Окупанти намагаються замінити знищені пороми у Криму морськими баржами
7 вересня, 05:35
Аналітики заявили, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку
Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
10 вересня, 10:31
Центр протидії дезінформації попередив, що восени РФ посилить пропаганду про «енергетичну кризу» в Україні
Пропагандисти готують нові страшилки про енергетичну кризу – Центр протидії дезінформації
10 вересня, 21:21
Україна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати недостатню військову допомогу Заходу
ISW вказав на недоліки української армії
17 вересня, 08:59
Пожежа в Ярославлі
У Ярославлі спалахнула сильна пожежа через атаку дронів
18 вересня, 10:09
Ворог пошкодив дві багатоповерхівки
Окупанти обстріляли центр Краматорська: є загиблі та поранені (фото, відео)
Вчора, 17:30

Олег Постернак

Ядерна гра Путіна: блеф чи новий етап війни?
Ядерна гра Путіна: блеф чи новий етап війни?
Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка
Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
Вибори в США. Чому Байдена насправді прибрали з гонки?
Вибори в США. Чому Байдена насправді прибрали з гонки?
«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом
«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
44K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
22K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6672
Київська електричка попереджає про зміни руху
3534
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua