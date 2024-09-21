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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб
фото з відкритих джерел

Рятувальники шукають людей під завалами

Увечері 21 вересня внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Харкові щонайменше 12 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, але пізніше їх кількість зросла до 12. З будинку евакуювали 60 мешканців. На місці тривають рятувальні роботи.

Пошукові операції тривають.

Нагадаємо, Окупанти влучили в житловий будинок у Харкові.

 

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Теги: Харків окупанти будинок Олег Синєгубов

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