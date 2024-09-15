Окупанти атакували Херсонщину безпілотниками: є поранені

Наразі обидва постраждалих у Херсонщині обстежують

Внаслідок атаки постраждали два чоловіки

Сьогодні, 15 вересня, близько 09:00 години російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона. Поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У 65-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Чоловік 62 років дістав уламкове поранення. Наразі обидва постраждалих дообстежуються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.

Також у ніч проти 15 вересня Росія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Через ворожі атаки постраждали двоє людей.