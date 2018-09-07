В Тегерані сьогодні вирішується доля сирійської провінції Ідліб



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Анкара хоче попередити широкомасштабний наступ Дамаску

Очільники РФ, Туреччини і Ірану зібралися в Тегерані в п’ятницю для того, щоб обговорити долю сирійської провінції Ідліб. Дані переговори відбуватимуться на фоні останніх приготувань як сирійських повстанців так і режиму Башара Асада до останньої великої битви громадянської війни в Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова Москва зацікавлена в цьому саміті для того, щоб прояснити для себе воєнну ситуацію на північному-заході Сирії. При цьому Москва постійно наголошувала, що її хвилює питання повного знищення терористів на території провінції Ідліб. Мова йде про угруповання Тахрір аль-Шам, основу якого складають бійці колишнього угруповання Джебхат Ан-Нусра, яке було пов’язане із Аль-Каїдою.

Зі свого боку Анкара, за словами Реджепа Ердогана, зацікавлена в знаходженні остаточного і постійного рішення щодо тої ситуації, яка склалася в провінції Ідліб. При цьому турецька сторона неодноразово попереджувала Москву і Тегеран про небезпеку початку широкомасштабного наступу на північному-заході Сирії. Тому Анкара, зважаючи на обстріли і нанесення авіаційних ударів по Ідлібу, закликала РФ і Іран стримати Дамаск від початку повномасштабного наступу.

Нагадаємо, що у США є докази, що Дамаск знову готується застосувати хімічну зброю.

Нагадаємо, Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу.

Раніше російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

Також 5 вересня повідомлялося, що війська Асада обстріляли провінцію Ідліб.

США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.