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    Кримінал

    Житель Закарпаття перевозив нелегалів у багажнику легковика (фото)

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    Житель Закарпаття перевозив нелегалів у багажнику легковика (фото)
    Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

    Поліція виявила в автомобілі вісім нелегальних мігрантів

    22 вересня поблизу села Іванівці Мукачівського району поліцейські за оперативною інформацією зупинили автомобіль Citroen, в якому виявили вісім нелегальних мігрантів.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    «Під час перевірки транспортного засобу оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Мукачівського районного відділення поліції встановили, що 44-річний водій авто – житель села Циганівці Ужгородського району – у автомобілі перевозив групу нелегальних мігрантів. В салоні та багажному відділенні автівки перебувало вісім осіб, серед яких 5 чоловіків, 2 жінки та чотирирічна дитина», - йдеться в повідомленні.  

    За грошову винагороду водій мав транспортувати нелегалів до обласного центру Закарпаття. 

    Всіх порушників поліцейські доставили до відділення поліції для з’ясування обставин. 

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    Житель Закарпаття перевозив нелегалів у багажнику легковика (фото)
    Житель Закарпаття перевозив нелегалів у багажнику легковика (фото)

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Щодо водія авто наразі вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України та поміщення чоловіка СІЗО. 

    У справі триває досудове слідство. 

    Як повідомлялося, нещодавно на Столичному ринку в Києві правоохоронці викрили більше десятка нелегальних мігрантів.

    Національна поліція України кримінал Закарпаття мігранти
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