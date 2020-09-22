Житель Закарпаття перевозив нелегалів у багажнику легковика (фото)



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Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Поліція виявила в автомобілі вісім нелегальних мігрантів

22 вересня поблизу села Іванівці Мукачівського району поліцейські за оперативною інформацією зупинили автомобіль Citroen, в якому виявили вісім нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«Під час перевірки транспортного засобу оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Мукачівського районного відділення поліції встановили, що 44-річний водій авто – житель села Циганівці Ужгородського району – у автомобілі перевозив групу нелегальних мігрантів. В салоні та багажному відділенні автівки перебувало вісім осіб, серед яких 5 чоловіків, 2 жінки та чотирирічна дитина», - йдеться в повідомленні.

За грошову винагороду водій мав транспортувати нелегалів до обласного центру Закарпаття.

Всіх порушників поліцейські доставили до відділення поліції для з’ясування обставин.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Щодо водія авто наразі вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України та поміщення чоловіка СІЗО.

У справі триває досудове слідство.

Як повідомлялося, нещодавно на Столичному ринку в Києві правоохоронці викрили більше десятка нелегальних мігрантів.