Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
14 грудня на Київщині випав перший сніг
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У понеділок, 15 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця; на заході та південному заході країни без опадів.
У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на сході та північному сході вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці невеликий мокрий сніг, вдень з дощем; на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці по області місцями туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Варто зазначити, що у понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. 

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 15 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
15 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 21 листопада
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025
21 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 22 листопада
Мокрий сніг, ожеледиця та тумани охоплять Україну: погода на 22 листопада 2025
22 листопада, 06:00
Через заметіль видимість на горі значно знизилася
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
29 листопада, 14:53
Прогноз погоди на 1 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
1 грудня, 06:00
Прогноз погоди на 7 грудня
В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025
7 грудня, 06:00
Прогноз погоди на 14 грудня
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
Вчора, 06:00
Типовий безморозний період у Києві становить 197 днів
Перший осінній мороз зафіксовано у Києві
17 листопада, 14:49
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
17 листопада, 17:01

Суспільство

В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 грудня 2025: традиції та молитва
Суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації
Суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації
Прогноз погоди на тиждень 15–21 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 15–21 грудня 2025 року

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua