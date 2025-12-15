В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025

На дорогах країни ожеледиця

У понеділок, 15 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця; на заході та південному заході країни без опадів.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на сході та північному сході вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області та столиці невеликий мокрий сніг, вдень з дощем; на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Варто зазначити, що у понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

