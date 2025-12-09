В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 9 грудня 2025

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман

У вівторок, 9 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ; на решті території без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Вдень дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

