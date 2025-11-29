Головна Країна Суспільство
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
Через заметіль видимість на горі значно знизилася
фото: скріншот з відео

Вітер здіймає сніг і кристали льоду у повітря, що значно ускладнює пересування

На тлі значного похолодання та настання календарної зими, у Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, вирує справжня снігова буря. Високогір’я  замітає сніговим покровом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

Хоча ранкові звіти рятувальників були відносно помірними («Станом на 08:00, 29.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південий, 10 м/с., температура повітря -1°С»), протягом дня погода різко погіршилася.

Зараз на вершині гори фіксується справжня снігова буря. Вітер здіймає сніг і кристали льоду у повітря, що значно ускладнює пересування. Через заметіль видимість на горі значно знизилася.

Водночас, на території Львівської області та на ділянках кордону вже випав перший значний сніг, створивши справжню «зимову казку».

Прикордонники діляться відео, де природа регіону вкрита білою ковдрою. Служби закликають громадян бути обережними на дорогах і враховувати погодні умови при плануванні поїздок у високогір'я.

Нагадаємо, у суботу, 29 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. 

