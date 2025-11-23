Головна Країна Суспільство
В Україні дощ з мокрим снігом та тумани: погода на 23 листопада 2025

Іванна Гончар
Прогноз погоди на 23 листопада
На Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг

У неділю, 23 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується складна погодна ситуація – особливо у західних регіонах. У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом; вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у північних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с.

В Україні дощ з мокрим снігом та тумани: погода на 23 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.
 
До слова, цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму.

Зокрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025.

Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».   

