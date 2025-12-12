До України йдуть морози: синоптикиня попередила про небезпеку

Діденко попередила про слизькі дороги через мороз

В Україні вже найближчими днями очікується похолодання, під час якого дороги вкриє ожеледиця. Синоптикиня Наталка Діденко радить подбати про теплий одяг та зручне взуття.

«Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться, подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття», – порадила експертка з погоди.

За її словами, похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими –очікується ожеледиця.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, що принесуть хмарну погоду.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

На тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими.