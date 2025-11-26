В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада

На крайньому заході країни вдень очікується невеликий дощ

Сьогодні, 26 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південній частині до 17°.

Прогноз погоди на 26 листопада Укргідрометцентр

У середу, 26 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.