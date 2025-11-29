В Україні хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада 2025

У Києві та області без опадів

У суботу, 29 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на Одещині вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці у більшості областей туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, в Криму до 16°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Київській області та столиці хмарно. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

До слова, в останні вихідні осені Київ пропонує калейдоскоп культурних подій, від історичних екскурсій та класичних вистав до концертів та стендапів. Зокрема, у музеї Києва триває виставка «Київський оберіг» про роль оберегів у житті українців.

У Музеї-квартирі Павла Тичини завершує роботу фондова виставка, темою якої є дружба Павла Тичини з видатним композитором та диригентом Кирилом Стеценком. Кияни та гості мають можливість насолодитися шедевром світового балету «Жізель» у Київській опері або приєднатися до автентичних українських вечорниць з гуртом «Збитень» та кусання Калити на Андрія у Музеї Івана Гончара.