В Україні без опадів: погода на 23 жовтня

Лише у більшості північних областей вночі місцями пройде невеликий дощ

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується, у деяких областях може пройти невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у більшості північних областей вночі місцями накрапатиме невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Вночі 3-8° тепла, вдень в межах +11..16°; у східних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, в денні години 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 23 жовтня Укргідрометцентр

У четвер, 23 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі по області місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

Також у Києві вранці 23 жовтня очікується туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.