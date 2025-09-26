Головна Світ Політика
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
фото: Міноборони (ілюстративне)

26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт БпЛА

Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

«Угорські збройні сили не виконували політ безпілотника, який нібито відбувся на угорсько-українському кордоні, що також було опубліковано в пресі, і не отримували наказу зробити це. Ми не отримували жодної інформації про такий інцидент від української сторони, хоча постійно підтримуємо з ними контакт», – йдеться у заяві.

Угорщина нагадала, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

Водночас Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон.

Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України фото 1
фото: Генштаб ЗСУ
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України фото 2
фото: Генштаб ЗСУ

«Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу «Чаклун-КМ» Сил безпілотних систем ЗС України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. «Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – зауважив президент.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони.

