Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох

Метеорологи пояснюють, що тепліше повітря утримує більше вологи, а це збільшує ризик сильних дощів



Зміна клімату дедалі відчутніше впливає на погоду в українських містах. Одеса стала яскравим прикладом, що екстремальні зливи тепер трапляються частіше і призводять до повеней, затоплення вулиць та проблем у транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментарі синоптикинь в Telegraf.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що з 2015 року в Одесі зафіксували 14 випадків сильних дощів, коли за кілька годин випадає від 50 до 100 мм опадів. Для порівняння, у попередні десять років таких випадків було лише 2–3.

«Зараз ми бачимо, як кліматичні зміни впливають на погоду. Екстремальні явища стають частішими, особливо біля моря. І Одеса – не виняток», – пояснила вона. За її словами, останній потужний дощ був спричинений циклоном, який «застряг» над містом через блокування з півночі. Раніше подібні явища були типовими лише для тропіків, але тепер зустрічаються і в нашій широті.

Подібної думки дотримується кандидатка географічних наук Віра Балабух: «Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може утримати. А отже, зростає ймовірність сильних злив. Це помітно не лише в Україні, а й у всьому світі. Це загальна тенденція – у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря – більше вологи – сильніші дощі».

Балабух додає, що подібні явища переважно трапляються влітку: «Зараз ми вже бачимо ситуації, коли за кілька годин випадає місячна норма опадів, або й більше».

В Одесі, за даними метеостанції, за добу випало 94 мм опадів, з яких 73 мм – вдень і 21 мм – уночі. Такі опади відносяться до стихійних метеорологічних явищ і можуть повторюватися раз у 10 років, зазначає Балабух.

Вона також навела приклад Одеської області: у місті Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів – майже 3,5 місячні норми.

«Стихійні опади спостерігались в Україні і цього року. Так, 9–10 липня у Львові за 12 годин випало 110 мм, а за добу – 134 мм, у Бродах – 143 мм за 16 годин. Такі інтенсивні опади можуть випасти у будь-якому регіоні України, проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні», – додає вона.

Сильні дощі вже призводять до проблем у містах: затоплюються вулиці, ускладнюється рух транспорту, залізничні колії стають непрохідними. «Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз», – додає Балабух.

Нагадаємо, що синоптики пояснили, що рекордні дощі в Одесі спричинив повільний локальний циклон над Чорним морем та блокування його антициклоном. Вони наголосили, що через кліматичні зміни такі екстремальні опади стають дедалі частішими, особливо у містах з високим ступенем забудови. Експерти радять впроваджувати «зелену» інфраструктуру, щоб зменшити ризик підтоплень.