Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Жахливі наслідки стихійного лиха в Одесі
ДСНС Одещини

Метеорологи пояснюють, що тепліше повітря утримує більше вологи, а це збільшує ризик сильних дощів
 

Зміна клімату дедалі відчутніше впливає на погоду в українських містах. Одеса стала яскравим прикладом, що екстремальні зливи тепер трапляються частіше і призводять до повеней, затоплення вулиць та проблем у транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментарі синоптикинь в Telegraf.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що з 2015 року в Одесі зафіксували 14 випадків сильних дощів, коли за кілька годин випадає від 50 до 100 мм опадів. Для порівняння, у попередні десять років таких випадків було лише 2–3.

«Зараз ми бачимо, як кліматичні зміни впливають на погоду. Екстремальні явища стають частішими, особливо біля моря. І Одеса – не виняток», – пояснила вона. За її словами, останній потужний дощ був спричинений циклоном, який «застряг» над містом через блокування з півночі. Раніше подібні явища були типовими лише для тропіків, але тепер зустрічаються і в нашій широті.

Подібної думки дотримується кандидатка географічних наук Віра Балабух: «Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може утримати. А отже, зростає ймовірність сильних злив. Це помітно не лише в Україні, а й у всьому світі. Це загальна тенденція – у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря – більше вологи – сильніші дощі».

Балабух додає, що подібні явища переважно трапляються влітку: «Зараз ми вже бачимо ситуації, коли за кілька годин випадає місячна норма опадів, або й більше».

В Одесі, за даними метеостанції, за добу випало 94 мм опадів, з яких 73 мм – вдень і 21 мм – уночі. Такі опади відносяться до стихійних метеорологічних явищ і можуть повторюватися раз у 10 років, зазначає Балабух.

Вона також навела приклад Одеської області: у місті Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів – майже 3,5 місячні норми.

«Стихійні опади спостерігались в Україні і цього року. Так, 9–10 липня у Львові за 12 годин випало 110 мм, а за добу – 134 мм, у Бродах – 143 мм за 16 годин. Такі інтенсивні опади можуть випасти у будь-якому регіоні України, проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні», – додає вона.

Сильні дощі вже призводять до проблем у містах: затоплюються вулиці, ускладнюється рух транспорту, залізничні колії стають непрохідними. «Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз», – додає Балабух.

Нагадаємо, що синоптики пояснили, що рекордні дощі в Одесі спричинив повільний локальний циклон над Чорним морем та блокування його антициклоном. Вони наголосили, що через кліматичні зміни такі екстремальні опади стають дедалі частішими, особливо у містах з високим ступенем забудови. Експерти радять впроваджувати «зелену» інфраструктуру, щоб зменшити ризик підтоплень.

Читайте також:

Теги: Одеса Укргідрометцентр повітря дощ погода синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждалих і загиблих немає
В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів
7 вересня, 12:10
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
Прогноз погоди на 22 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025
22 вересня, 06:02
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
У Києві без опадів
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
29 вересня, 08:43
Прогноз погоди на 2 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
Сьогодні, 06:03
Температура повітря опустилася у Карпатах
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
18 вересня, 11:19
Останні теплі дні у Києві. 23 вересня 2025 року
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
23 вересня, 17:16

Суспільство

Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Коли в Україну прийде «бабине літо»: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде «бабине літо»: прогноз синоптиків
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
Військовий аналітик вважає, що Україна до зими може здійснити несподівані удари в Криму
Військовий аналітик вважає, що Україна до зими може здійснити несподівані удари в Криму
Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет
Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет
Потрапив під авіаобстріл прикордоння на Харківщині. Згадаймо Андрія Вінокурова
Потрапив під авіаобстріл прикордоння на Харківщині. Згадаймо Андрія Вінокурова

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua