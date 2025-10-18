Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло

Із наступного тижня опади припиняться, але справжнього бабиного літа не буде

Нині над Україною панує холодна повітряна маса, яка формує типову осінню температуру

На Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Як інформує «Главком», про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі Oboz.ua.

За її словами, очікується, що вже від початку наступного тижня відбудеться покращення погодних умов.

«На вихідних у нас проходять атмосферні фронти, а в понеділок, вівторок, середу та навіть у четвер на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що ймовірність опадів мінімальна, але й температурний фон сильно змінюватися не буде. У денні години +4… +10 градусів», – наголосила Птуха.

Синоптикиня додала, що нині над Україною панує холодна повітряна маса, яка формує типову осінню температуру. Хоч з наступного тижня опади припиняться, справжнього бабиного літа не буде, прогнозує вона.

Як відомо, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.