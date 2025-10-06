Головна Країна Суспільство
Кліматичні зміни в Україні: екстремальні явища стають частішими

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Кліматичні зміни в Україні: екстремальні явища стають частішими
Україну чекає сувора зима – аналітики попереджають про арктичний холод
фото: ua.depositphotos.com

В Одесі падають рекордні дощі, а на сході тривалий час панує посуха – фахівці пояснюють, чого очікувати далі

Україна вже відчуває наслідки глобальних змін клімату: екстремальні опади на півдні та тривалі посухи на сході стають дедалі частішими, а їх інтенсивність зростає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю старшої науковиці Укргідрометцентру та Національного антарктичного центру Анастасії Чигаревої в РБК-Україна.

За словами старшої наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Анастасії Чигаревої, кліматичні зміни вже впливають на Україну. «Декілька років назад у нас був травень із інтенсивними опадами, які нехарактерні для цього місяця. Торік у червні у Києві випала декількамісячна норма опадів, цьогоріч теж є подібні випадки», – зазначає вона.

Наприклад, 30 вересня 2025 року в Одесі випало 94 мм дощу, що становить 224% місячної норми. Гідрометцентр підкреслив, що за останні 10 років у місті зафіксовано 14 випадків сильного дощу, тоді як у попередні десятиріччя траплялося лише 2-3 випадки на 10 років.

Чигарева пояснює, що аномальна інтенсивність опадів пов’язана з взаємодією теплих, насичених вологою повітряних мас з холоднішими антициклональними потоками, а також з підвищеною температурою моря. На сході країни натомість спостерігаються тривалі посухи, а пилові бурі та град стають більш частими.

«Несприятливі явища тільки зростатимуть. Атмосфера нагрівається, кількість водяних пар збільшується, нагрівається океан – усе це взаємодіє та зумовлює більшу потужність метеорологічних явищ», – пояснює науковиця.

За її словами, ці процеси незворотні, а наслідки глобальної зміни клімату вже відчуває і Україна, і інші регіони світу, зокрема Антарктида, де досліджує тепло та танення льодовиків.

Нагадаємо, що аналітики MkWeather попереджають, що зима 2025–2026 років може бути однією з найхолодніших за останні десятиліття, і Україна опиниться в центрі арктичного холоду. За прогнозом, грудень буде вологим і відносно м’яким, а січень принесе поступове зниження температур. Лютий очікується особливо суворим із сильними морозами та снігопадами.

Теги: клімат Україна

