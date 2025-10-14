Головна Думки вголос Вадим Денисенко
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс

Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості
фото з відкритих джерел

Коротко про «Томагавки»

Росіяни зробили кілька істеричних заяв про «Томагавки»: Мєдвєдєв всіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової.

Отже, якщо коротко, що це означає:

• 1 •

Якщо ми йдемо за аналогією з усіма попередніми подіями, дозвіл американців на певний тип зброї, відкриває можливість отримання європейських аналогів (у цьому конкретному випадку мова, теоретично може йти про «Таируси»).

• 2 •

Росіяни абсолютно праві, коли говорять, що Томагавки навряд чи можуть змінити хід війни на полі бою. Але Томагавки, які не зможе зупиняти російське ПРО, створюють загрозу того, що Україна може, як мінімум, частково зупинити експорт російської нафти. Протягом місяця Україна нанесла два удари по портах Усть-Луга та Приморськ, а також по перекачувальним станціям. Це, схоже, була демонстрація того, що американці можуть зняти заборону на удари по цим обʼєктам (наголошую, не зняли, а можуть зняти).

• 3 •

Україна, звичайно при цьому дуже ризикує, адже це призведе до масованих ударів по експортній інфраструктурі портів Великої Одеси.

• 4 •

При цьому у Вашингтоні, схоже вважають, що страх отримання Томагавків, може працювати сам по собі. Зрештою, «Томагавки» – це не тільки і не стільки про Україну, скільки попередження: спробуєте щось зробити в воєнному плані з країнами НАТО, як мінімум, отримаєте знищення всієї інфраструктури нафтового експорту. І, повторюся, росіяни знають, що нічого тут не зможуть протиставити.

• 5 •

Я залишаюся на позиціях, що РФ не може зараз розпочинати війну з країнами НАТО. Вони до цього не готові, що опосередковано показує комплементарність заяв Путіна щодо Трампа (на Валдаї він 7 разів згадав Президента США).

• 6 •

Поки історія про Томагавки – це частина гібридної війни США проти Росії по примушуванню до переговорів.

• 7 •

На жаль, росіяни спробують розігрувати гру: ми не нападаємо на НАТО, а ви (американці) поки даєте нам (росіянам) можливість воювати в Україні. Тому формула «переговори після припинення вогню» залишається нашою головною ціллю.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
