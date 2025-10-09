Головна Країна Суспільство
Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Окупанти утримують понад 200 політв'язнів у Криму
Окупанти утримують 220 політв’язнів у Криму та депортували тисячі цивільних
фото з відкритих джерел

Представництво президента в Криму та прокуратура АРК повідомили про масштабні порушення прав людини на півострові

 

Окупанти утримують 220 політв’язнів із Криму та ухвалила понад 12 тис. рішень про депортацію цивільних. Водночас близько 55 тисяч кримчан стали внутрішньо переміщеними особами, а ще 28 тисяч відмовилися від такого статусу або виїхали за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постійну представницю президента в Криму Ольгу Куришко та першого заступника керівника Прокуратури АРК та міста Севастополя Віталія Секретаря в Zmina.

8 жовтня представництво президента України в Криму та прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя презентували у Києві дані щодо порушень прав людини на півострові. 

Ольга Куришко уточнила, що тут Україна говорить про декілька видів цієї депортації. Це і примусові видворення з території окупованого півострова, і переміщення політичних в’язнів. «Бо наразі ми знаємо про 220 політичних в’язнів, більшість із яких утримуються на території Російської Федерації», – зазначила Куришко.

Віталій Секретар додав, що під час розслідувань воєнних злочинів багато потерпілих навіть не усвідомлюють, що стали жертвами. «Можливо, тому що люди сприймають термін ‘воєнний злочин’ десь як синонім до війни. І тому їм видається, що воєнний злочин відбувається тільки тоді, коли безпосередньо летять снаряди, відбуваються бойові дії, але це не так. Будь-який режим окупації вже прирівнюється до режиму збройного конфлікту» , – пояснив він.

Згідно з даними, в Україні зареєстровано близько 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб із Криму, тоді як ще близько 28 тисяч узагалі не отримали цього статусу або виїхали в інші країни.

Нагадаємо, що колишній політв’язень Андрій Захтей повернувся в Україну після 6,5 років незаконного ув’язнення в Росії. За весь цей час він перебував у Центрі для іноземців у Ростовській області і не мав змоги виїхати додому навіть після завершення терміну. Лише через Латвію Захтей зміг дістатися кордону України, де його зустрічали дружина Оксана та донька Олександра з українським прапором, що стало зворушливим моментом возз’єднання родини.

Теги: Крим арешт Україна злочин Ольга Куришко

Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму
Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо
Як Україні допомагає американська розвідка? Зеленський привідкрив завісу
Як Україні допомагає американська розвідка? Зеленський привідкрив завісу
Зеленський розповів, як росіяни маніпулюють полоненими та списками на обмін
Зеленський розповів, як росіяни маніпулюють полоненими та списками на обмін
Чи не передумали партнери пускати Україну в ЄС? Відповідь Зеленського
Чи не передумали партнери пускати Україну в ЄС? Відповідь Зеленського
«Може, їм у Білгороді досить в комфорті залишатись». Зеленський пояснив логіку ударів ЗСУ
«Може, їм у Білгороді досить в комфорті залишатись». Зеленський пояснив логіку ударів ЗСУ

