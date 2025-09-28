Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін

Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
фото: Володимир Смирнов, ТАСС

Один з базових комплексів Путіна – це комплекс Карибської кризи. Схоже, він щиро вірить, якщо б тоді Хрущов не розвернув кораблі, історія пішла іншим шляхом і ніякої величі Америки не було б. Провина Хрущова перш за все в цій слабкості, а не (тільки) в тому, що відбулося на 20 зʼїзді.

Все, що ми бачимо сьогодні – це чергова спроба, на свій манер переграти Карибську кризу. Тільки замість США і Куби є Україна, Білорусь та Європа, яка має злякатися і здатися. Повторюся, це чергова спроба. Не перша і не остання.

Для того, щоб краще зрозуміти логіку Путіна і його «карибські мухи» ми маємо дати відповідь на питання, чому сталося повномасштабне вторгнення у 2022 році. І відповідь «щоб захопити всю Україну» - дуже примітивізує все. Головних цілей було три (я вже писав про це неодноразово, але ще раз повторю):

  1. швидка переможна війна дозволяла Росії стати третім полюсом світу;
  2. швидка переможна війна мала повернути Росії необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі;
  3. швидка переможна війна та отримання 30 млн українців мала призупинити десловʼянізацію Росії і розмивання «русского міра» в мусульманському несловʼянському середовищі.

Всі три цілі неможливо досягти, як би не закінчилася війна. І нинішнє загострення ситуації з Європою – це не лише психіатрія та комплекси Путіна. Це бажання спробувати повернути історію назад, завдяки слабкості Європи повернути собі статус третього полюса. А тепер трохи про перспективи.

• 1 •

Ми живемо у світі, коли горизонт планування Путіна та Трампа не перевищує пів року. Більш-менш розумні прогнози можна робити на пів року і пробувати ще заглянути на наступні пів року. Це дуже ускладнює роботу аналітиків і піднімає ставки коспірологів-песимістів (війна буде вічною, а якщо навіть підпишуть мир, то це ненадовго) та конспірологів хайпожерів (існує світова змова і все вже давно вирішено, бо наше життя – це давно прописаний сценарій).

• 2 •

Логіка Путіна – це логіка домовленостей в Анкориджі, де, на мою думку, було домовлено про те, що Трамп тисне на Україну про вихід з Донбасу, допомагає зняти санкції і отримує російські рідкоземи (це якщо дуже спрощено і Трамп дуже наївний, коли вірить в те, що так просто йому віддадуть рідкоземи).

Рідкоземи – це головний козир у колоді Путіна. Власні технології застарілі, а от спробувати розторгуватися між Китаєм, який не хоче, щоб сюди зайшли американці, та США, які дуже хочуть зайти, можна. Правда, водити обох за ніс безкінечно довго неможливо. І тут ми маємо памʼятати одну річ у Путіна є два варіанти: або відмовляється з США про диверсифікацію своєї економіки, або за рік-два перетворюється із технологічного в політичного васала КНР.

• 3 •

Путін сильно залежний від своєї проактивної меншості (близько 25% дорослого населення), яке хоче знищення України. Як проміжковий варіант, який дозволить заткнути рот цій активній меншості, може бути три речі:

  • вихід України з Донбасу;
  • часткове повернення Путіна у світову політику і часткове зняття санкцій;
  • завершення побудови чебурнету, як одного з головних факторів стримування внутрішнього незадоволення.

• 4 •

Атаки Путіна на Європу, по-перше, не узгоджені з Китаєм, хоча й вигідні Китаю на цьому етапі. Путін не збирається робити ніяких наземних операцій і вважає, що за пів року Європа, яка є слабкою, сама погодиться на зняття санкцій. Це головний розрахунок Путіна. Ніякого плану «Б» чи «В» не існує. Це дуже нагадує 2023 рік і розповіді, як Європа замерзне.

Чи можуть у росіян зʼявитися плани «Б»? Ми не можемо це виключати, бо ситуація динамічно розвивається. Але станом на зараз розрахунок виключно на блеф. І навіть збиття російського літака, який залітає на територію ЄС не призведе ні до чого.

• 5 •

Все, що зараз відбувається поки влаштовує США. Вашингтон вважає, що нинішня ескалація зробить Європу ще більш поступливою. З іншої сторони, США прекрасно розуміють, що будь-які удари безпілотників по території ЄС змусять їх втрутився в ситуацію. І останні дописи Трампа про Україну, які вже дехто охрестив «розворотом», насправді є таким собі попередженням: «не випробовуйте нас». США буде закривати очі на безпілотники над ЄС, поки вони не підривають нічого.

• 6 •

Китай також дивиться на все це зі сторони, очікуючи, коли нарешті їх попросять втрутитися і натиснути на РФ. КНР має свою червону лінію: не допустити передачі рідкоземів США, але все ж, головна історія для Китаю зараз – очікування. За логікою Пекіна, їх мають покликати заспокоїти Путіна. І тоді настане зоряний час КНР.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
