Україна опиниться в центрі зимового похолодання – попередній прогноз аналітиків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Одним із ключових чинників, який може спричинити посилення морозів у Східній Європі, називають підвищений рівень снігового покриву в Сибіру
Особливо складною ситуація може стати у центральних та східних регіонах країни

Аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду, передає «Главком».

Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. Особливо складною ситуація може стати у центральних та східних регіонах країни, де можливе формування стійкого снігового покриву.

Одним із ключових чинників, який може спричинити посилення морозів у Східній Європі, називають підвищений рівень снігового покриву в Сибіру. Це посилює східний потік холодного повітря в бік України та її сусідів, створюючи передумови для тривалих хвиль холоду в січні-лютому.

Попри серйозність прогнозів, експерти застерігають: варто враховувати, що MkWeather не є офіційною метеослужбою, а їхні дані – це орієнтовний кліматичний аналіз. Фактична погода може суттєво відрізнятися, тому остаточну картину дадуть лише офіційні синоптики ближче до сезону.

До слова, попри відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. В Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками».

