В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026
Прогноз погоди на 13 березня
Синоптики прогнозують теплу погоду під впливом поля високого атмосферного тиску

У п'ятницю, 13 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса, тому опадів не очікується.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°

«13 березня в Україні атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

