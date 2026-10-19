В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 15°-17° тепла

Сьогодні, 19 жовтня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі, вночі на заході, вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі. Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни – південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, в західних областях вночі 5-10°, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 19 жовтня Укргідрометцентр

У понеділок, 19 жовтня, у Києві хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 15-17°.

Як відомо, цей тиждень в Україні розпочнеться з дощів, місцями сильних, і поривчастого вітру. Найбільше опадів очікується в центральних і південних областях, тоді як на заході буде прохолодніше. Із вівторка погода поступово стабілізуватиметься, а в середу в більшості регіонів істотних опадів уже не прогнозують. Із четверга до неділі переважатиме суха погода з проясненнями, хоча на заході на початку цього періоду ще можливі невеликі дощі. Вдень температура здебільшого становитиме +10°…+18°, а на півдні та сході місцями сягатиме +20°…+21°.