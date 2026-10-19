Головна Новини
search button user button menu button

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
В Україні хмарно, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 15°-17° тепла

Сьогодні, 19 жовтня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі, вночі на заході, вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі. Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни – південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, в західних областях вночі 5-10°, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 19 жовтня
Прогноз погоди на 19 жовтня
Укргідрометцентр

У понеділок, 19 жовтня, у Києві хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 15-17°.

Як відомо, цей тиждень в Україні розпочнеться з дощів, місцями сильних, і поривчастого вітру. Найбільше опадів очікується в центральних і південних областях, тоді як на заході буде прохолодніше. Із вівторка погода поступово стабілізуватиметься, а в середу в більшості регіонів істотних опадів уже не прогнозують. Із четверга до неділі переважатиме суха погода з проясненнями, хоча на заході на початку цього періоду ще можливі невеликі дощі. Вдень температура здебільшого становитиме +10°…+18°, а на півдні та сході місцями сягатиме +20°…+21°.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні завершуються сухо й тепло
В Україні сухо і тепло, на сході місцями дощ: погода на 27 вересня 2026 року
27 вересня, 06:00
4 жовтня по більшій частині України вночі заморозки на поверхні ґрунту – незібрана городина під загрозою
Вихідні завершуються заморозками і туманом: погода на 4 жовтня 2026 року
4 жовтня, 06:00
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
Україну накриють заморозки
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
1 жовтня, 16:52
6 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
У понеділок атмосферні фронти принесуть опади насамперед у західні, північні та центральні області
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року
11 жовтня, 20:00
Жовтень демонструє всю різноманітність осінньої погоди в одну добу
Значні дощі на сході та заморозки на заході: погода на 14 жовтня 2026 року
14 жовтня, 06:00

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua