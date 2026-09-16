В Україні сухо та тепло, на заході вранці туман: погода на 16 вересня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У середу, 16 вересня, в Україні без опадів і тепло – антициклон із Румунії забезпечує суху погоду по більшій частині країни. Водночас на річках заходу фіксують критичне маловоддя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

16 вересня погоду без опадів в Україні зумовлюватиме антициклон, центр якого переміщуватиметься з Румунії на центральні області країни. На висотах надходить прохолодне повітря – воно відчутніше вночі, тоді як вдень повітря прогрівається до комфортних значень. Лише у східних областях захмарене небо спричинить теплішу ніч, але прохолодніший день. Вночі та вранці в західних областях туман із видимістю 200–500 м. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–12°, вдень 20–25°; у східних областях вночі 10–15°, вдень 17–22°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) через туман вночі та вранці у західних областях – видимість 200–500 м може ускладнити рух транспорту.

Маловоддя на річках заходу

15–30 вересня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) та Тиси (Закарпатська область) очікується подальше зниження рівнів води – до найнижчих значень за весь період спостережень або нижче за них. На більшості ділянок річок прогнозується критичне маловоддя зі значним заростанням русел водною рослинністю, на окремих малих річках – повна відсутність стоку. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

У середу, 16 вересня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – тепла й суха осіння погода. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 20–25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, вчора осінні дощі накрили більшість регіонів України – схід і центр отримали помірні, місцями значні опади. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 14–20 вересня 2026 року.