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РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Стрийська громада зазнала російської атаки у ніч на 13 вересня
скриншот

Пошкоджено багатоквартирний будинок та інші споруди

У Стрийській громаді Львівської області внаслідок російської атаки 13 вересня зафіксовано кілька влучань. Пошкоджень зазнали житлові та господарські будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стрийську міську раду.

Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок поблизу об’їзної дороги, господарські та житлову будівлі біля вокзалу. Також пошкоджено господарську будівлю школи в районі Нового Світу.

За інформацією міської ради, жертв унаслідок атаки немає. Для оцінки наслідків влучань у громаді скликають відповідну комісію.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили ППО збили або подавили 405 ворожих БпЛА та чотири S8000 «Бандероль». Влучання зафіксовано на 13 локаціях, падіння уламків – ще на семи. 

В Івано-Франківську було пошкоджено житловий будинок. На оприлюднених міським головою Русланом Марцінківим фото видно вибиті вікна та пошкоджене скління балконів. За уточненою інформацією, постраждалих немає.

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа. Під час атаки вибухи лунали також Тернопільщині.

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Теги: Львівщина будинок

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