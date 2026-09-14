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Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Генпрокурор пов'язав операцію «Карфаген» із наміром усунути його з посади
фото: НАБУ

Генпрокурор заявив, що операція мала забезпечити доступ до проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що операція «Карфаген» була спрямована не лише проти нього. За його словами, її метою було отримати доступ до кримінальних проваджень щодо керівників та працівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Кравченко сказав у відеозверненні, повідомляє «Главком».

«Операція «Карфаген» була не тільки проти мене. Вона була спрямована на отримання доступу до кримінальних проваджень щодо керівників НАБУ, САП, їхніх працівників та пов'язаних із ними осіб», – заявив генпрокурор.

Кравченко стверджує, що під час обшуків в Офісі генерального прокурора представники НАБУ і САП отримали доступ до захищених матеріалів кримінальних проваджень. За його словами, частину документів та електронних даних могли скопіювати або вилучити.

Він зазначив, що Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень працівників НАБУ та САП.

«У нас більше ста допитаних осіб, значний масив негласних слідчих розшукових дій, які були проведені», – сказав Кравченко.

За словами генпрокурора, ще однією метою операції було його усунення з посади та припинення ухвалення ним процесуальних рішень. Він заявив, що «Карфаген» мав зупинити роботу прокуратури у справах, пов'язаних із антикорупційними органами.

Кравченко також повідомив, що на підставі зібраних матеріалів підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, провадження стосується можливого підроблення офіційних документів, неправомірної вигоди та фіктивного усиновлення.

Окремо генпрокурор заявив про іншу підозру щодо особи, близької до керівника САП Олександра Клименка. Кравченко стверджує, що йдеться про можливий вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, неправомірну вигоду та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Водночас Кравченко заявив, що подав у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням і наголосив, що не відмовляється від своїх оцінок щодо подій навколо операції «Карфаген».

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Теги: Руслан Кравченко операція «Карфаген» корупція НАБУ САП корупція в Україні

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