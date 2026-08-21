Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам
Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу
фото ілюстративне

Уряд Франції: без води залишаються 550 тисяч жителів, а фермери достроково витрачають зимові запаси кормів

У Франції через тривалу спеку та відсутність дощів окремі міста вже кілька тижнів отримують питну воду виключно завдяки автоцистернам, а фермери достроково розпечатують зимові запаси кормів для худоби. За даними уряду країни, у середині серпня понад 40 тис. французів зіткнулися з перебоями або повним припиненням водопостачання, а близько 550 тис. мешканців перебувають у «напруженій ситуації» з водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW та Euractiv.

Показовий приклад – ельзаське містечко Сент-Марі-о-Мін, де мешкають 5 тис. людей. Розташоване у мальовничій долині гірського масиву Вогези, воно традиційно отримувало воду приблизно з 20 джерел. Але після кількох тижнів екстремальної спеки джерела обміліли, і з початку серпня двічі на тиждень до міста прибувають цистерни з водою із сусідньої громади Льєвр.

Проблема не в браку води як такій – громада Льєвр підключена до потужнішої системи водопостачання й має достатні запаси. Проблема в тому, що надійного постійного з'єднання між двома системами немає, тому цистерни фактично виконують роль водопроводу на колесах. Подібна ситуація склалася й у департаменті Ду в Бургундії, де воду цистернами доставляють уже у понад 10 населених пунктів.

Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам фото 1
фото: AFP

На нестачу води впливає не лише погода. Обстеження труб у постраждалих громадах нерідко виявляє серйозні пошкодження мереж – так було і 2022 року в селищі Кукурон, коли ремонт водогону скоротив добове споживання на 40 кубометрів. Модернізація інфраструктури просувається повільно: щороку у Франції оновлюють лише близько 0,6% водопровідних мереж, а до споживачів у сільській місцевості в середньому доходить трохи більше 79% поданої в систему води проти 84% у середньому по країні.

Фермери розпечатують зимові запаси

Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу, зокрема 14,8% орних земель і 14,5% лісів, і вдарила не лише по водопостачанню, а й по аграрному сектору. Через висохлі пасовища та слабкі врожаї тваринницькі господарства західної та центральної Європи змушені достроково використовувати корми, відкладені на осінь і зиму. 

Франція – один із найбільших виробників кукурудзи в ЄС – прямує до найнижчого врожаю цієї культури з 1980 року. Французька профспілка Confédération Paysanne оцінює втрати запасів фуражу в 30–60% залежно від регіону, а доступ до випасу додатково ускладнюють обмеження в районах, де вже сталися масштабні лісові пожежі поблизу Бордо чи зберігається ризик їх виникнення.

«Якщо ситуація не зміниться, ми ризикуємо лишитися без кормів», – заявив президент федерації молочних фермерів FNPL Йоганн Барбе. За його словами, висохлі пасовища вже спричинили падіння літнього виробництва молока на 3–4%, а виробники яловичини, очікуючи нестачі кормів, скорочують стада й відправляють більше тварин на забій – це додатково тисне на й без того низькі ціни на м'ясо.

Проблеми з кормами фіксують і в інших країнах ЄС:

  • в Іспанії фермери зіткнулися зі спекою ще у травні, коли температура сягала 32–35°C;
  • у Баварії влада дозволила органічним господарствам купувати звичайні корми через «катастрофічні» обставини;
  • в Ірландії уряд попросив фермерів заздалегідь порахувати зимові потреби в кормах.

За оцінками аналітиків, спека цього літа може коштувати економіці Євросоюзу до €180 млрд, причому найбільших втрат може зазнати саме Франція. За словами французької міністерки з питань довкілля Монік Барбю, прямі та непрямі збитки від хвиль спеки цього року вже становлять €10–15 млрд.

Аномальна спека і посуха – проблема всієї Європи

Ситуація у Франції – лише один із проявів масштабнішої кризи. За даними Європейського агентства з довкілля, щороку близько 30% території Євросоюзу та приблизно третина його населення стикаються з тимчасовим дефіцитом води. Рівень найбільших річок континенту – Рейну, Дунаю та По – вже впав до критичних позначок, що створює проблеми для судноплавства, енергетики та промисловості.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив водні ресурси національним пріоритетом ще після посушливого літа 2022 року. Представлений навесні 2023-го «Водний план» (Plan Eau) передбачає скорочення споживання води у Франції на 10% до 2030 року. На старті програми влада виявила 170 муніципалітетів, де в мережах розподілу губилося понад половину поданого обсягу води – за три роки ситуацію вдалося покращити у 109 із них.

Нагадаємо, спека та посуха вже спричинили масову евакуацію в Греції та Хорватії, де лісові пожежі охопили популярні курортні райони й змусили владу терміново вивозити місцевих жителів і туристів.

Читайте також:

Теги: фермер населення Франція спека президент водопостачання влада втрати погода обмеження вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

10 мільйонів знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
10 мільйонів знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам
Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам
Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ
Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ
Путін відмовився від поїздок до улюбленого курорту – FT
Путін відмовився від поїздок до улюбленого курорту – FT
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам
Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
19 серпня, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua