Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам

Уряд Франції: без води залишаються 550 тисяч жителів, а фермери достроково витрачають зимові запаси кормів

У Франції через тривалу спеку та відсутність дощів окремі міста вже кілька тижнів отримують питну воду виключно завдяки автоцистернам, а фермери достроково розпечатують зимові запаси кормів для худоби. За даними уряду країни, у середині серпня понад 40 тис. французів зіткнулися з перебоями або повним припиненням водопостачання, а близько 550 тис. мешканців перебувають у «напруженій ситуації» з водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW та Euractiv.

Показовий приклад – ельзаське містечко Сент-Марі-о-Мін, де мешкають 5 тис. людей. Розташоване у мальовничій долині гірського масиву Вогези, воно традиційно отримувало воду приблизно з 20 джерел. Але після кількох тижнів екстремальної спеки джерела обміліли, і з початку серпня двічі на тиждень до міста прибувають цистерни з водою із сусідньої громади Льєвр.

Проблема не в браку води як такій – громада Льєвр підключена до потужнішої системи водопостачання й має достатні запаси. Проблема в тому, що надійного постійного з'єднання між двома системами немає, тому цистерни фактично виконують роль водопроводу на колесах. Подібна ситуація склалася й у департаменті Ду в Бургундії, де воду цистернами доставляють уже у понад 10 населених пунктів.

фото: AFP

На нестачу води впливає не лише погода. Обстеження труб у постраждалих громадах нерідко виявляє серйозні пошкодження мереж – так було і 2022 року в селищі Кукурон, коли ремонт водогону скоротив добове споживання на 40 кубометрів. Модернізація інфраструктури просувається повільно: щороку у Франції оновлюють лише близько 0,6% водопровідних мереж, а до споживачів у сільській місцевості в середньому доходить трохи більше 79% поданої в систему води проти 84% у середньому по країні.

Фермери розпечатують зимові запаси

Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу, зокрема 14,8% орних земель і 14,5% лісів, і вдарила не лише по водопостачанню, а й по аграрному сектору. Через висохлі пасовища та слабкі врожаї тваринницькі господарства західної та центральної Європи змушені достроково використовувати корми, відкладені на осінь і зиму.

Франція – один із найбільших виробників кукурудзи в ЄС – прямує до найнижчого врожаю цієї культури з 1980 року. Французька профспілка Confédération Paysanne оцінює втрати запасів фуражу в 30–60% залежно від регіону, а доступ до випасу додатково ускладнюють обмеження в районах, де вже сталися масштабні лісові пожежі поблизу Бордо чи зберігається ризик їх виникнення.

«Якщо ситуація не зміниться, ми ризикуємо лишитися без кормів», – заявив президент федерації молочних фермерів FNPL Йоганн Барбе. За його словами, висохлі пасовища вже спричинили падіння літнього виробництва молока на 3–4%, а виробники яловичини, очікуючи нестачі кормів, скорочують стада й відправляють більше тварин на забій – це додатково тисне на й без того низькі ціни на м'ясо.

Проблеми з кормами фіксують і в інших країнах ЄС:

в Іспанії фермери зіткнулися зі спекою ще у травні, коли температура сягала 32–35°C;

у Баварії влада дозволила органічним господарствам купувати звичайні корми через «катастрофічні» обставини;

в Ірландії уряд попросив фермерів заздалегідь порахувати зимові потреби в кормах.

За оцінками аналітиків, спека цього літа може коштувати економіці Євросоюзу до €180 млрд, причому найбільших втрат може зазнати саме Франція. За словами французької міністерки з питань довкілля Монік Барбю, прямі та непрямі збитки від хвиль спеки цього року вже становлять €10–15 млрд.

Аномальна спека і посуха – проблема всієї Європи

Ситуація у Франції – лише один із проявів масштабнішої кризи. За даними Європейського агентства з довкілля, щороку близько 30% території Євросоюзу та приблизно третина його населення стикаються з тимчасовим дефіцитом води. Рівень найбільших річок континенту – Рейну, Дунаю та По – вже впав до критичних позначок, що створює проблеми для судноплавства, енергетики та промисловості.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив водні ресурси національним пріоритетом ще після посушливого літа 2022 року. Представлений навесні 2023-го «Водний план» (Plan Eau) передбачає скорочення споживання води у Франції на 10% до 2030 року. На старті програми влада виявила 170 муніципалітетів, де в мережах розподілу губилося понад половину поданого обсягу води – за три роки ситуацію вдалося покращити у 109 із них.

Нагадаємо, спека та посуха вже спричинили масову евакуацію в Греції та Хорватії, де лісові пожежі охопили популярні курортні райони й змусили владу терміново вивозити місцевих жителів і туристів.