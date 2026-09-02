Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23–25° тепла

У середу, 2 вересня, холодний атмосферний фронт принесе дощі на Прикарпаття та в більшість центральних і північних областей, тоді як решта регіонів проведе день без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

2 вересня Україна відчує подвійну синоптичну картину. На Прикарпатті, в більшості центральних, а вночі й північних областей холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ. На решті території погоду без опадів визначатиме поле високого тиску – тихо й сухо. Вітер переважно західний, 5–10 м/с – несе прохолодне повітря, вплив якого відчутніше даватиметься взнаки вночі. Вдень розраховуємо на помірне тепло: 22–27°, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31°. У Карпатах вночі зовсім по-осінньому: 5–10°, вдень 17–22°.

У середу, 2 вересня, у Києві хмарність мінлива. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів – столиця отримає лише нічне освіження, а день видасться сухим і теплим. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 22–27°; у Києві вночі 13–15°, вдень комфортні 23–25°.

Нагадаємо, серпень в Україні видався справді контрастним: кілька хвиль аномальної спеки до 37–38° змінювалися грозами та різким похолоданням. Тепер вересень одразу дає зрозуміти, що літо добігає кінця – прохолодне повітря з заходу поступово витісняє серпневу спеку. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 31 серпня – 6 вересня 2026 року.