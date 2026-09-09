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Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися у серпні 2026 року
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Юрій Ярошенко не захотів розкривати свого діагнозу

Чоловік української акторки Наталки Денисенко, бізнесмен та манекеник Юрій Ярошенко є непридатним до військової служби. Як пише «Главком», про це підприємець розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Юрій Ярошенко часто зʼявлявся у світлинах з відпочинку за кордоном із Наталкою Денисенко, що викликало питання в мережі. За словами бізнесмена, він був визнаний непридатним до військової служби ще у 21 рік під час проходження ВЛК. Також зазначив, що має законні підстави для виїзду за кордон та ніколи не приховував цього.

Ярошенко має вроджену хворобу, назву свого діагнозу розкривати не став. «Ця хвороба була несумісна зі службою у Збройних силах України. Це хвороба, пов’язана з внутрішніми органами. Це не інвалідність. Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти», – сказав він.

Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ фото 1
фото: Іnstagram.com/savransky_yuriy

Хвороба Юрія Ярошенка є спадковою. Через неї він має певні обмеження та вимушений слідкувати за харчуванням. «Це вроджена хвороба. Ба більше, вона є спадковою. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її треба постійно контролювати. Дуже багато обмежень. Наприклад, я не п’ю алкоголь, коли раніше зловживав. А зараз дружина мене підтримує і каже за харчуванням стежити. Бо людина може померти набагато раніше, аніж їй призначено», – розповів Ярошенко.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися у серпні 2026 року
Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися у серпні 2026 року
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, у червні Юрій Ярошенко освідчився Наталці Денисенко у Туреччині біля храму Аполлона. Вже у серпні пара зіграла весілля у Києві. Весілля Наталки Денисенко тривало три дні. Наречені святкували у колі рідних та друзів. Зауважимо, перед весіллям Юрій змінив прізвище Савранський на Ярошенко. 

До слова, у лютому 35-річна Наталка Денисенко зізналася, що перебувала на той момент у стосунках з 36-річним підприємцем Юрієм Савранським офіційно лише три місяці.

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Теги: хвороба ЗСУ мобілізація Наталка Денисенко бізнесмен акторка

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