В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026

Більшість областей України проведе суботу в теплі, проте захід чекають грози та пориви вітру до 20 м/с

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У суботу, 29 серпня, більшість регіонів України проведе вихідний без опадів і в теплі, але захід чекають грози та небезпечні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с; у західних областях вдень пориви 15–20 м/с – досить відчутно для серпневої суботи. Температура вночі 9–14°, на півдні країни 13–18°; вдень 23–28°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для західних областей: вдень там очікуються пориви вітру 15–20 м/с, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У суботу, 29 серпня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця проведе вихідний у теплі та без сюрпризів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 23–28°; у Києві вночі 12–14°, вдень комфортні 25–27°.

Нагадаємо, вчора атмосферний фронт із Чорного моря приніс дощі та грози на південь і південний схід України, поки решта регіонів насолоджувалася сухою погодою. Тепер непогода перемістилася на захід країни. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 24–30 серпня 2026 року.