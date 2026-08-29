Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026
Більшість областей України проведе суботу в теплі, проте захід чекають грози та пориви вітру до 20 м/с
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У суботу, 29 серпня, більшість регіонів України проведе вихідний без опадів і в теплі, але захід чекають грози та небезпечні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с; у західних областях вдень пориви 15–20 м/с – досить відчутно для серпневої суботи. Температура вночі 9–14°, на півдні країни 13–18°; вдень 23–28°. 

В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026 фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для західних областей: вдень там очікуються пориви вітру 15–20 м/с, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026 фото 2

У суботу, 29 серпня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця проведе вихідний у теплі та без сюрпризів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 23–28°; у Києві вночі 12–14°, вдень комфортні 25–27°.

Нагадаємо, вчора атмосферний фронт із Чорного моря приніс дощі та грози на південь і південний схід України, поки решта регіонів насолоджувалася сухою погодою. Тепер непогода перемістилася на захід країни. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 24–30 серпня 2026 року.

Читайте також:

Теги: погода гроза фронт столиця вітер Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу
Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам
21 серпня, 02:11
Пожежа на території несанкціонованого звалища у Нових Петрівцях
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області
30 липня, 15:25
Окупанти просунулися у Харківській області
Окупанти просунулися у Харківській області
4 серпня, 19:45

Суспільство

В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026
В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026
29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 29 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 29 серпня 2026: традиції та молитви
Чи включати Булгакова і Сікорського до Національного Пантеону? Буданов розповів про суперечки
Чи включати Булгакова і Сікорського до Національного Пантеону? Буданов розповів про суперечки
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 серпня
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 серпня
Помер нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Дзюба
Помер нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Дзюба

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
60K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua