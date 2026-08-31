Синоптики назвали день, коли в Україну прийде осіннє похолодання

Після літнього початку вересня температура почне знижуватися, а в окремих областях уночі буде лише +8°

Перший тиждень осені в Україні розпочнеться з доволі високої температури, однак уже в другій його половині погода помітно зміниться. До країни надійде прохолодніша повітряна маса, яка принесе зниження температури. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Іван Семиліт.

1 вересня температура повітря вдень становитиме +23°...+28°. На півдні країни буде ще спекотніше – близько +25°...+30°. Упродовж 2-3 вересня температура вдень переважно триматиметься в межах +21°...+26°. Після цього в Україні стане прохолодніше.

«Температура поступово знижуватиметься через зміну повітряних мас. На територію України надходитиме прохолодніша повітряна маса, яка й приноситиме прохолоду», – пояснив Семиліт.

Відчутнішим зниження температури стане 4-5 вересня. У більшості областей уночі прогнозується +12°...+18°. Водночас 4 вересня у західних та північних областях нічна температура місцями опуститься до +8°...+13°.

Удень температура переважно становитиме +20°...+25°. На півдні та південному сході буде тепліше. 5 вересня у північно-східних областях температура вдень може знизитися до +16°...+21°.

Надалі тенденція до похолодання збережеться. Уночі температура в більшості областей поступово знижуватиметься до +9°...+14°, тоді як на півдні та південному сході очікується близько +13°...+18°.

Водночас говорити про настання «бабиного літа» поки зарано. Як пояснив Семиліт, в Україні ще не завершилося метеорологічне літо і не почалася метеорологічна осінь.

Нагадаємо, раніше кліматологи спрогнозували, що осінь 2026 року в Україні може відзначитися значними температурними коливаннями. На погоду впливатиме Ель-Ніньйо, який підвищує ймовірність хвиль тепла, хоча його вплив на Україну є опосередкованим.