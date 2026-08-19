Україну в найближчі два дні очікує черговий різкий температурний стрибок

Найближчими днями повітря прогріється до +32°C

Після короткого похолодання в Україні знову різко потеплішає. Найближчими днями температура стрімко піде вгору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, 19 серпня, територію України перетинає атмосферний фронт, який принесе дощі, грози та місцями сильні зливи. Разом із ним у більшість регіонів надходить прохолодніше повітря, тому температура помітно знизиться. За прогнозом Укргідрометцентру, вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +14…+23°C.

Втім, довго прохолода не затримається. Уже з четверга, 20 серпня, температура знову почне швидко підвищуватися. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями повітря прогріється до +29°C, а 21 серпня спека посилиться до +32°C.

Про потепління найближчими днями також свідчить прогноз погодного сервісу sinoptik. За його даними, вже 20 серпня в Україні температура вдень місцями підніметься до +31°C, 21 серпня – до +35°C, а 22 серпня – до +34°C.

Водночас сервіс meteofor зазначає, що 20 серпня максимальна температура підніметься до +28°C, а 21 серпня – до +33°C.

Нагадаємо, 18-19 серпня Україну перетинає атмосферний фронт із дощами, грозами та місцями сильними зливами. Разом з опадами прийшло й відчутне похолодання – температура знизилася на 4-6°C. Проте після короткого похолодання знову повернеться спека. 20-22 серпня у центральних, південних та східних областях температура може сягати +35…+38°, тоді як на заході та північному заході буде прохолодніше й місцями дощитиме.

Як відомо, 18 серпня у Києві та низці регіонів центральної України було зафіксовано стрімке зниження температури повітря – майже вдвічі за кілька годин.