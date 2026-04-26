У 13 областях України вирує негода, буревій забрав життя двох людей

glavcom.ua
Надія Карбунар
У Полтаві дерево травмувало дитину
фото: ДСНС України

Знеструмлено 1121 населений пункт

Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Черкасах загинула людина – дерево впало на квадроцикл під час руху. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.

«Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки. Закликаємо громадян бути вкрай обережними!», – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Раніше синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

