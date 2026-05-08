Наталія Порощук
Наталія Порощук
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей
фото: ДСНС Чернігівщини (ілюстративне)

У деяких областях 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«9-11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10-11 травня і Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні панує справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.

Як повідомлялося, в Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

До слова, Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів.

