В Україні дощитиме: погода на 12 травня

Вдень у столиці температура коливатиметься від 20° до 22°

Сьогодні, 12 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, на крайньому заході країни 12-17°.

Прогноз погоди на 12 травня Укргідрометцентр

У вівторок, 12 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с . Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°, у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.