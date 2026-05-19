Небо над столицею затягнуло темними хмарами, насувається гроза (фото, відео)

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

На Київ та Київщину суне негода. Синоптики попереджають, що по території області у найближчу годину та до кінця доби 19 травня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – додають синоптики.

Небо над столицею вже затягнуло темними хмарами.

Також над Вишгородом у небі з’явилася веселка.

До того ж пабліки повідомляють, що смерч насувається на Чернігів.

Водночас його помітили неподалік від Києва, в районі села Студеники.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 19 травня.

Також у середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними.