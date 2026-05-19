Небо над столицею затягнуло темними хмарами, насувається гроза (фото, відео)

Наталія Порощук
На Київ насунулась негода
фото: glavcom.ua
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

На Київ та Київщину суне негода. Синоптики попереджають, що по території області у найближчу годину та до кінця доби 19 травня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – додають синоптики.

Небо над столицею вже затягнуло темними хмарами.

Також над Вишгородом у небі з’явилася веселка.

До того ж пабліки повідомляють, що смерч насувається на Чернігів.

Водночас його помітили неподалік від Києва, в районі села Студеники.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 19 травня.

Також у середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними.

