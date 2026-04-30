Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси

Єгор Голівець
glavcom.ua
Холод відступає. З початку травня в Україну повернеться тепло
Потепління прогнозують уже з початку травня, температура підніметься до +20 і вище

Холодна погода в Україні протримається ще кілька днів – уже з початку травня основні погодні сервіси прогнозують різке потепління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Укргідрометцентру.

1 травня погоду в Україні визначатиме антициклон, однак у верхніх шарах атмосфери ще зберігатиметься холодне повітря.

«Завтра, 1 травня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, яке поширюється із Західної Європи від антициклону з центром над Німеччиною. Водночас у верхніх шарах атмосфери ще зберігатиметься холодне повітря, що разом із помірним західним вітром утримуватиме прохолоду», – зазначили фахівці

Уночі 1 травня в Україні очікуються заморозки в межах 0…-3 градусів, а вдень температура підніметься до +8…+13. На Лівобережжі та в Криму можливі локальні дощі через залишковий вплив циклону на висотах.

Надалі погодна ситуація стабілізуватиметься. «Погоду надалі формуватиме поле високого атмосферного тиску, тобто зберігатиметься антициклональний характер. Це означає, що переважатиме погода без опадів», – додали синоптики.

Уже 2 травня денна температура становитиме +10…+15, а на заході – до +17. Водночас уночі ще можливі заморозки, зокрема на поверхні ґрунту.

3 травня потепління посилиться: уночі очікується +1…+7, а вдень – +13…+18 по всій території України, із підвищенням до +22 у західних областях. Вітер буде слабким, змінних напрямків.

Таким чином, за оцінкою синоптиків, із початку травня в Україні розпочнеться поступове потепління. Ці тенденції підтверджують і дані погодних сервісів.

Meta.ua

За даними сервісу Meta.ua, кінець квітня у Києві буде прохолодним: 30 квітня вдень очікується близько +9 градусів, уночі – до 0…+2. У п’ятницю температура трохи підніметься до +10, а в суботу – до +13 градусів.

Meteofor (раніше Gismeteo)

Сервіс Meteofor (раніше Gismeteo) також фіксує поступове потепління. За його прогнозом, уже в неділю, 3 травня, температура зросте до +18, а з понеділка – до +19…+21 градуса. Нічні показники при цьому піднімуться до +7…+9.

Meteoprog

Схожі дані дає і Meteoprog: за його оцінками, з 4 травня у столиці встановиться стабільно тепла погода — близько +20…+22 градусів удень і до +11…+12 уночі.

Sinoptik

Водночас сервіс Sinoptik підтверджує цей тренд: якщо наприкінці квітня ще зберігатиметься прохолода (+9…+10 вдень), то вже з 3 травня температура підніметься до +16, а 5–6 травня сягне +22…+23 градусів.

Загальна тенденція

Опади, за прогнозами всіх сервісів, будуть незначними і переважно припадатимуть на кінець квітня. Із початку травня погода стане більш стабільною, із сонячними періодами.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині Наталі Діденко в Україні прогнозується збереження прохолодної погоди в Україні до кінця квітня з нічними заморозками та дощами в окремих регіонах. Водночас уже з 1 травня очікується поступове потепління, а 2–3 травня температура підніметься до +11…+16 градусів і місцями до +20. Надалі, за прогнозами, встановиться суха й тепліша погода.

Читайте також:

Читайте також

Прогноз погоди на 31 березня
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026
31 березня, 05:59
Весняна погода в Україні часто характеризується різкими коливаннями температури
Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків
2 квiтня, 16:08
Африканський пил періодично досягає півдня Європи через атмосферні потоки
Острів Крит накрила потужна хвиля пилу (фото)
2 квiтня, 13:52
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
3 квiтня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
5 квiтня, 20:00
Прогноз погоди на 5 квітня
В Україні без опадів та до +18°: прогноз погоди на 5 квітня 2026
5 квiтня, 03:00
Прогноз погоди на 6 квітня
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
6 квiтня, 05:00
Прогноз погоди на 23 квітня
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
23 квiтня, 06:00
Весняні заморозки завдали серйозного удару по українському садівництву
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
27 квiтня, 15:51

Суспільство

Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси
Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси
Україна отримала мобільні симулятори F-16
Україна отримала мобільні симулятори F-16
Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку
Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку
Енергоатом повернув у роботу енергоблок Хмельницької АЕС
Енергоатом повернув у роботу енергоблок Хмельницької АЕС
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху
Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху

Новини

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
