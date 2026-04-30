Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси

Холод відступає. З початку травня в Україну повернеться тепло

Потепління прогнозують уже з початку травня, температура підніметься до +20 і вище

Холодна погода в Україні протримається ще кілька днів – уже з початку травня основні погодні сервіси прогнозують різке потепління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Укргідрометцентру.

1 травня погоду в Україні визначатиме антициклон, однак у верхніх шарах атмосфери ще зберігатиметься холодне повітря.

«Завтра, 1 травня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, яке поширюється із Західної Європи від антициклону з центром над Німеччиною. Водночас у верхніх шарах атмосфери ще зберігатиметься холодне повітря, що разом із помірним західним вітром утримуватиме прохолоду», – зазначили фахівці

Уночі 1 травня в Україні очікуються заморозки в межах 0…-3 градусів, а вдень температура підніметься до +8…+13. На Лівобережжі та в Криму можливі локальні дощі через залишковий вплив циклону на висотах.

Надалі погодна ситуація стабілізуватиметься. «Погоду надалі формуватиме поле високого атмосферного тиску, тобто зберігатиметься антициклональний характер. Це означає, що переважатиме погода без опадів», – додали синоптики.

Уже 2 травня денна температура становитиме +10…+15, а на заході – до +17. Водночас уночі ще можливі заморозки, зокрема на поверхні ґрунту.

3 травня потепління посилиться: уночі очікується +1…+7, а вдень – +13…+18 по всій території України, із підвищенням до +22 у західних областях. Вітер буде слабким, змінних напрямків.

Таким чином, за оцінкою синоптиків, із початку травня в Україні розпочнеться поступове потепління. Ці тенденції підтверджують і дані погодних сервісів.

Meta.ua

скріншот з pogoda.meta.ua

За даними сервісу Meta.ua, кінець квітня у Києві буде прохолодним: 30 квітня вдень очікується близько +9 градусів, уночі – до 0…+2. У п’ятницю температура трохи підніметься до +10, а в суботу – до +13 градусів.

Meteofor (раніше Gismeteo)

Сервіс Meteofor (раніше Gismeteo) також фіксує поступове потепління. За його прогнозом, уже в неділю, 3 травня, температура зросте до +18, а з понеділка – до +19…+21 градуса. Нічні показники при цьому піднімуться до +7…+9.

Meteoprog

скріншот: Meteoprog

Схожі дані дає і Meteoprog: за його оцінками, з 4 травня у столиці встановиться стабільно тепла погода — близько +20…+22 градусів удень і до +11…+12 уночі.

Sinoptik

Водночас сервіс Sinoptik підтверджує цей тренд: якщо наприкінці квітня ще зберігатиметься прохолода (+9…+10 вдень), то вже з 3 травня температура підніметься до +16, а 5–6 травня сягне +22…+23 градусів.

Загальна тенденція

Опади, за прогнозами всіх сервісів, будуть незначними і переважно припадатимуть на кінець квітня. Із початку травня погода стане більш стабільною, із сонячними періодами.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині Наталі Діденко в Україні прогнозується збереження прохолодної погоди в Україні до кінця квітня з нічними заморозками та дощами в окремих регіонах. Водночас уже з 1 травня очікується поступове потепління, а 2–3 травня температура підніметься до +11…+16 градусів і місцями до +20. Надалі, за прогнозами, встановиться суха й тепліша погода.