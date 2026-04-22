В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 квітня 2026

В Україні 22 квітня 2026 року вдень до +8-13°

У середу, 22 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«22 квітня з півночі Європи на територію України продовжить надходити холодне повітря, тож вночі в більшості областей очікуються заморозки, проте вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися. В полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів, лише у східні області атмосферний фронт принесе дощі», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни помірний дощ, вдень в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°..

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.

У середу, 22 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.