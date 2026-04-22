Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 квітня 2026

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

У середу, 22 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«22 квітня з півночі Європи на територію України продовжить надходити холодне повітря, тож вночі в більшості областей очікуються заморозки, проте вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися. В полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів, лише у східні області атмосферний фронт принесе дощі», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни помірний дощ, вдень в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°..

В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 квітня 2026 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У середу, 22 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua