Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпечності

У ніч на 29 та 30 квітня у столиці очікуються заморозки в повітрі від 0 до 2° тепла, що відповідає I (жовтому) рівню небезпечності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Денна температура у ці дні також залишатиметься прохолодною. У середу, 29 квітня, очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень підніметься лише до 8-10° тепла.

інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У четвер, 30 квітня, синоптики прогнозують суху погоду без опадів, але стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки 10° тепла. Фахівці радять киянам враховувати нічне похолодання, особливо власникам дачних ділянок та садових господарств, адже такі заморозки можуть бути небезпечними для ранніх культур.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Уночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни.