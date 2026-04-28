Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпечності

Ірина Міллер
У ніч на 29 та 30 квітня у столиці очікуються заморозки в повітрі від 0 до 2° тепла, що відповідає I (жовтому) рівню небезпечності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр

Денна температура у ці дні також залишатиметься прохолодною. У середу, 29 квітня, очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень підніметься лише до 8-10° тепла.

інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У четвер, 30 квітня, синоптики прогнозують суху погоду без опадів, але  стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки 10° тепла. Фахівці радять киянам враховувати нічне похолодання, особливо власникам дачних ділянок та садових господарств, адже такі заморозки можуть бути небезпечними для ранніх культур. 

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Уночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни.

Читайте також:

Читайте також

Весна – піковий період агресивності кліщів
Сезон кліщів почався: як безпечно видалити паразита та що робити після укусу
2 квiтня, 08:50
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 квітня
3 квiтня, 17:05
У Києві працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
16 квiтня, 02:41
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
15 квiтня, 21:07
Південний міст – найвищий міст Києва (133 м) через Дніпро. Вантова споруда розташована у Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
16 квiтня, 15:18
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
22 квiтня, 08:24
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
22 квiтня, 17:10
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
23 квiтня, 13:43
На цей момент зв'язків нападника зі спецслужбами Росії не встановлено
Теракт у Києві. Оприлюднені записи диктофона стрільця та відео камер супермаркету
25 квiтня, 12:49

На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд
На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд
Рибальство під час нересту: на Київщині браконьєр завдав збитків на понад 150 тис. грн
Рибальство під час нересту: на Київщині браконьєр завдав збитків на понад 150 тис. грн
Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину
Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину
Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток
Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
