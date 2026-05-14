В Україні дощі, грози: погода на 14 травня

glavcom.ua
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
Вдень у столиці температура коливатиметься від 16° до 18°

Сьогодні, 14 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, в центральних, вдень і Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози; у західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних областях 2-7° тепла, у більшості північних і Вінницькій областях 4-9°, на решті території 8-13°, вдень 14-19°, на сході країни до 23°.

Прогноз погоди на 14 травня
Укргідрометцентр

У четвер, 14 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.

