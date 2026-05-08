У небі над Вінницею зафіксовано рідкісні природні явища (фото)
Вінницький обласний центр з гідрометеорології зазначив, що оптичні явища нерідко є провісниками зміни погоди
Сьогодні, 8 травня, у небі над Вінницею спостерігали природні явища – сонячне гало та паргелій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології.
«Ранок 08.052026 року знову порадував нас неймовірним видовищем. Явище сонячне гало та паргелій (слабко виражений)», – йдеться у повідомленні.
Цікаві факти про гало та паргелій
Гало – це оптичне явище, яке виникає, коли сонячне або місячне світло проходить крізь кристали льоду у перистих хмарах.
Паргелій («несправжнє сонце» або sundog) – це яскраві світлові плями з боків Сонця, які з’являються через заломлення світла у шестикутних кристалах льоду.
Що гало та паргелій можуть означати для погоди?
Вінницький обласний центр з гідрометеорології зазначив, що такі оптичні явища нерідко є провісниками зміни погоди. Але важливо: гало – не точний прогноз, а лише природна ознака змін в атмосфері.
Також 8 травня мешканці столиці могли спостерігати незвичне метеорологічне явище – сонячне гало. Сяйво навколо сонця зафіксували над Багриновою горою.
Раніше у небі над Вінницею зафіксували рідкісне атмосферне явище – virga. Його спостерігали місцеві жителі 29 квітня.
