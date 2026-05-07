Синоптики попередили про I рівень небезпеки у деяких областях 8 травня

Синоптики повідомили, у яких областях буде гроза

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 8 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, 8 травня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, цього тижня в Україні панує справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.

Як повідомлялося, в Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

До слова, Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів.