В Україні місцями дощі з грозами: погода на 10 травня 2026

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні місцями дощі з грозами: погода на 10 травня 2026
Прогноз погоди на 10 травня
В Україні 10 травня 2026 року вдень до 13-18°

У неділю, 10 травня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та температура до +25 градусів. Водночас у більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями.

Помірний, вдень в центральних, Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози; на крайньому заході, вночі і на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому заході країни 5-10° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході 21-26°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Помірний, вдень місцями по області значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 13-18°; у Києві вночі та вдень 13-15°

Погода на Київщині та в Києві: 9–13 травня

У період з 9 по 13 травня на Київщині та в столиці прогнозується дуже різноманітна погода. Нарешті очікуються дощі з грозами нерівномірного розподілу за інтенсивністю, тривалістю й по території – що загалом характерно для них у теплий період року.

За розрахунками, найрясніші дощі припадуть на неділю, 10 травня – можливо, не найвдаліший вибір для вихідного, проте вологи вже дуже бракує. Без опадів очікується 11 травня та вночі 12 травня.

Якщо дощі порадують, то зміна літньої спеки на весняну прохолоду може засмутити: вночі 11 травня по області очікується лише 3–8° тепла. Денна температура коливатиметься від помірного тепла до весняної прохолоди. У столиці також розраховують на короткочасні дощі – найбільше їх буде 10 травня, – прохолодні ночі та помірно теплі дні.

Увага: надзвичайна пожежна небезпека

Укргідрометцентр попереджає: 9–11 травня в Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляв «Главком», синоптики оголосили про це попередження ще 8 травня. Незважаючи на очікувані дощі, ситуація залишається критичною – зокрема через масштабні лісові пожежі на Чернігівщині. За даними «Главкому», площа лісової пожежі у прикордонному районі збільшилась до 4,3 тис. га, а вогонь перекинувся у бік Росії. Повноцінна ліквідація займання наразі неможлива через критичну безпекову ситуацію: над зоною пожежі кружляють ворожі дрони, а територія поблизу кордону сильно замінована. 

В Україні місцями дощі з грозами: погода на 10 травня 2026
В Україні місцями дощі з грозами: погода на 10 травня 2026
