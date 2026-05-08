В Україні до +25°, але пройдуть короткочасні дощі: погода на 8 травня 2026

Прогноз погоди на 8 травня
В Україні 8 травня 2026 року вдень до 20-25°

У п'ятницю, 8 травня, в Україні очікується спекотна погода, до +25 градусів, але водночас країною пронесуться дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. У західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, у західних областях - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у більшості південних та центральних областей 7-12°; вдень 20-25°, на сході країни до 28°, у західних областях 15-20°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. 

