В Україні друга за добу смерть під потягом



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Машиніст застосував екстрене гальмування, але потяг таки наїхав на жінку, яка загинула на місці

Поблизу Мукачево електропотяг наїхав на молоду жінку, яка стояла навколішки між коліями

У Закарпатській області неподалік Мукачево 5 жовтня електричка наїхала на молоду жінку. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що подія сталася близько 19:17 години поблизу Мукачева у бік села Кольчино.

Як зазначили у Головному управлінні національної поліції Закарпаття, на місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що молода жінка, років 25-30 перебувала на колії, коли в її бік рухався потяг сполученням «Мукачево-Лавочне».

«Машиніст застосував екстрене гальмування, але потяг таки наїхав на жінку, яка стояла навколішки між коліями. Молодиця внаслідок наїзду загинула на місці, її особу досі не встановлено. Причини смерті з'ясовуються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві підліток ліг під потяг у метро. Від отриманих травм 14-річний школяр помер на місці події. За попередньою інформацією, хлопчик вирішив покінчити життя самогубством.

Також повідомлялося, що 28 вересня у Києві зачепер потрапив під поїзд метро.