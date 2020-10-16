В Україні дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку вакцини від Covid-19



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Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи Covax, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною

Лабораторії розташовані у Львові та Харкові, - Радуцький

В Україні є дві лабораторії, які працюють над створенням української вакцини проти коронавірусної інфекції. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у ефірі телеканалу «Україна24».

За словами Радуцького, лабораторії розташовані у Львові та Харкові.

Голова парламентського комітету поінформував, що лабораторії отримали більше 1 млн гривень на реалізацію дослідницьких робіт.

«На сьогодні цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи винаходу української вакцини. Ці гроші уже пішли. Мені здається, більше одного мільйона пішло у Львів і якась сума – в Харків», – розповів Радуцький.

Раніше кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію спростувати та запевнили, що не займаються поставками російських вакцин.

Натомість головний санітарний лікар повідомив, що Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи Covax, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося 16 жовтня, Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.