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    В Україні дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку вакцини від Covid-19

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    Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи Covax, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною - В Україні дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку вакцини від Covid-19
    Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи Covax, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною

    Лабораторії розташовані у Львові та Харкові, - Радуцький

    В Україні є дві лабораторії, які працюють над створенням української вакцини проти коронавірусної інфекції. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у ефірі телеканалу «Україна24». 

    За словами Радуцького, лабораторії розташовані у Львові та Харкові.

    Голова парламентського комітету поінформував, що лабораторії отримали більше 1 млн гривень на реалізацію дослідницьких робіт. 

    «На сьогодні цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи винаходу української вакцини. Ці гроші уже пішли. Мені здається, більше одного мільйона пішло у Львів і якась сума – в Харків», –  розповів Радуцький.

    Раніше кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу.

    У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію спростувати та запевнили, що не займаються поставками російських вакцин.

    Натомість головний санітарний лікар повідомив, що Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи Covax, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною.

    Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося 16 жовтня, Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    Харків міністр гроші Львів Україна Максим Степанов вакцинація населення коронавірус
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