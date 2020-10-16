Всі ліжка заповнені: Кличко перевірив одну з коронавірусних лікарень (фото, відео)



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Віталій Кличко побував в інфекційному відділенні лікарні №6 Фото: пресслужба мера Києва

Кличко без попередження відвідав Київську міську лікарню №6

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як надають допомогу хворим на коронавірус в міській лікарні №6. Про це він повідомив під час онлайн-пресконференції та показав відео, що відзняв у медзакладі.

Мер зазначив, що місто з весни цього року виділило цій лікарні 28,5 млн грн. За ці кошти були закуплені медикаменти, сім апаратів ШВЛ середнього класу та два портативних апарати, необхідні захисні засоби та костюми.

«Я продовжую перевіряти лікарні столиці, де надають допомогу хворим на коронавірус. Вчора ввечері без попередження відвідав Київську міську лікарню №6. Це – одна з опорних лікарень, де приймають хворих на Covid-19 із березня цього року. А минулого місяця на базі медзакладу розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. У тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях», – розповів Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в лікарні №6 всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені.

«Саме на базі лікарні №6 ми плануємо обладнати нову лабораторію, де будуть робити ПЛР-тести. Бо ми розуміємо, що сьогодні необхідно збільшувати кількість тестувань, аби оперативно виявляти інфікованих і запобігати подальшому розповсюдженню вірусу», – підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що показник тестування в Києві – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 300 тестів на 100 тисяч мешканців. Загалом у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 155 тисяч зразків біоматеріалу - методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили понад 27,5 тисяч тестів.

Досліджують зразки також у приватних та державних клініках Києва.

Від початку пандемії працюють в місті і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 934 зразки, а всього з початку своєї роботи – майже 99 тисяч.